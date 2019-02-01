Bilimi karnavala dönüştürüyorlar

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'da Barbaros Ortaokulu'nun hayata geçirdiği 'Bilim ve Medeniyet Gezginleri' projesiyle öğrenciler adeta bilim festivali yaşıyor. Okul yönetimi tarafından öğrencilerin boş vakitlerini verimli geçirmek amaçlı başlatılan uygulama ile birlikte okul öğrencileri her hafta bilimsel deneyler ve kültürel çalışmalar yapıyor.Öğrencilerin yaptıkları bu çalışmaları farklı okullar ziyaret ederek inceleme fırsatı yaratırken, okulda bilim şenliği yaşanıyor. 'Bilim ve Medeniyet Gezginleri' projesi ile birlikte öğrenciler bilim ile buluşuyorlar. Okulun tamamen kendi bütçesiyle hayata geçirdiği projede öğrenciler deneyler yaparak ufuklarını açarken aynı zamanda medeniyetimizin önemli karakterlerini canlandırıp onlar hakkında bilgi sahibi oluyor. Volkan oluşumu, Tesla bobini, kodlama, arkeoloji gibi deney ve icatlar yapan öğrenciler bunları sergiliyor. Ayrıca öğrenciler Mevlana, Yunus Emre gibi karakterleri canlandırdı.Barbaros Ortaokulu'nda her hafta düzenlenen etkinliğe merkez ilçelerdeki farklı okullar katılım gösteriyor. Etkinliğe katılan öğrenciler sergilenen deneyleri inceleyip, etkinlikte yer alıyor. Okul Müdürü Recai Ocak, şimdiye kadar etkinliğe farklı okullardan 370 civarı öğrencinin katıldığını söyledi. Ocak,"Öğrencilerimizin kendi fikirlerinden oluşan bilimsel çalışmalarını desteklemek amaçlı Bilim ve Medeniyet Gezginleri projesini başlattık. Amacımız öğrencilerde bilime karşı merak uyandırmak" dedi.