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Evliliğe attılar

Mimar ile aile arasındaki törenle nişanlandı

Giriş Tarihi: 2.2.2019
Evliliğe ilk adımı attılar
Özel bir şirkette teknik müdür olarak görev yapan Nahit Bayrak ile mimar İsmihan Çopur, geçtiğimiz günlerde aile arasında düzenlenen sade bir nişan töreniyle evlilik yolunda ilk adımı attı. 4 yıl önce bir hastanede birlikte çalıştıkları projede tanışan ve 1 yıl önce arkadaşlıklarını aşka dönüştüren Nahit Bayrak ve İsmihan Çopur, aile arasında düzenlenen sade bir nişan töreniyle mutluluklarını taçlandırdı. YÜZÜKLER TAKILDI
Genç çiftin nişan yüzükleri damadın akrabası Sebahattin Şen ile gelin adayının dayısı Ömer Ceylan taktı.
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Evliliğe ilk adımı attılar
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