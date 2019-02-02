Evliliğe ilk adımı attılar

BUGÜN NELER OLDU

Özelbir şirkette teknik müdür olarak görev yapan Nahit Bayrak ile mimar İsmihan Çopur, geçtiğimiz günlerde aile arasında düzenlenen sade bir nişan töreniyle evlilik yolunda ilk adımı attı. 4 yıl önce bir hastanede birlikte çalıştıkları projede tanışan ve 1 yıl önce arkadaşlıklarını aşka dönüştüren Nahit Bayrak ve İsmihan Çopur, aile arasında düzenlenen sade bir nişan töreniyle mutluluklarını taçlandırdı.Genç çiftin nişan yüzükleri damadın akrabası Sebahattin Şen ile gelin adayının dayısı Ömer Ceylan taktı.