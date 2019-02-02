Serik’e sürpriz ziyaret

BUGÜN NELER OLDU

TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Serik Belediyespor, yarın deplasmanda Payas Belediyespor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Yeşil beyazlı takımın çalışmasını Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık da izledi ve futbolculara idman sonunda baklava ikram etti. Kadriye'deki tesislerinde futbolcularla sohbet eden Başkanı Çalık, "Sizlerle şampiyonluklar yaşadık. Yıllar sonra Serik Belediyespor'u 3'üncü Lig'e çıkardık. Serik halkının 65 yıllık hasretini sona erdirdiniz. Payas maçında başarılar diliyorum" dedi. Kulüp Başkanı Ali Aksu ile yönetim kurulu üyeleri de Başkan Çalık'a eşlik etti.