Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Serik’e sürpriz ziyaret

Serik’e sürpriz ziyaret

Giriş Tarihi: 2.2.2019
Serik’e sürpriz ziyaret
TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Serik Belediyespor, yarın deplasmanda Payas Belediyespor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Yeşil beyazlı takımın çalışmasını Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık da izledi ve futbolculara idman sonunda baklava ikram etti. Kadriye'deki tesislerinde futbolcularla sohbet eden Başkanı Çalık, "Sizlerle şampiyonluklar yaşadık. Yıllar sonra Serik Belediyespor'u 3'üncü Lig'e çıkardık. Serik halkının 65 yıllık hasretini sona erdirdiniz. Payas maçında başarılar diliyorum" dedi. Kulüp Başkanı Ali Aksu ile yönetim kurulu üyeleri de Başkan Çalık'a eşlik etti.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Serik’e sürpriz ziyaret
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN