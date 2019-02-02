Sıçrama yapmak için kazanmalıyız

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ntalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, yarınki Beşiktaş karşılaşmasını ve takımın genel durumunu değerlendirdi. Hazırlıklarını sürdürdüklerini belirten Korkmaz, "Sıçrama yapmak için kazanmak istiyoruz. Buna da ihtiyacımız var. Hakem hatasının az, VAR sisteminin kullanılmadığı, kullanılırsa da doğru kullanıldığı bir maç olmasını ümit ediyoruz"
dedi. Transferin hücum anlamında takıma güç katacağını düşündüğünü belirten Korkmaz, Tarık Çamdal'dan takım idmanı yapmadığı için 1 ay çok yararlanamayacaklarını söyledi. Ekstra idmanlarla Çamdal'ı bir yerlere getireceklerini belirten Korkmaz, sakat Dieogo'nun maç gününe kadar kadroda yer alıp almayacağının netleşeceğini söyledi. TAKTİK OYUN HAZIR
İkinci yarıya çok daha iyi başlayacaklarını ifade eden Korkmaz, "Şampiyon bir takımla oynayacağız ve bunun bilincindeyiz. Taktik oyunumuzu düzenledik. Hem iyi mücadele hem de iyi bir oyun sergileyerek hafta sonu mutlu ayrılmayı umuyorum"
dedi.