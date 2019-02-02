Sıçrama yapmak için kazanmalıyız

BUGÜN NELER OLDU

ntalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, yarınki Beşiktaş karşılaşmasını ve takımın genel durumunu değerlendirdi. Hazırlıklarını sürdürdüklerini belirten Korkmaz,dedi. Transferin hücum anlamında takıma güç katacağını düşündüğünü belirten Korkmaz, Tarık Çamdal'dan takım idmanı yapmadığı için 1 ay çok yararlanamayacaklarını söyledi. Ekstra idmanlarla Çamdal'ı bir yerlere getireceklerini belirten Korkmaz, sakat Dieogo'nun maç gününe kadar kadroda yer alıp almayacağının netleşeceğini söyledi.İkinci yarıya çok daha iyi başlayacaklarını ifade eden Korkmaz,dedi.