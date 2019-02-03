EMİTT’in gözdesi Gazipaşa standı oldu

BUGÜN NELER OLDU

Buyıl 23'üncüsü düzenlenen Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı EMITT'e katılan, Gazipaşa Belediyesi ikinci kez katıldığı fuarın ilgi odağı oldu. Dünyanın en büyük dört turizm fuarından biri olan ve her yıl 46.000'den fazla sektör profesyonelini ağırlayan fuara Gazipaşa Belediyesi tarım ürünlerinin yer aldığı doğal standıyla katıldı.Muz, çilek, avokado, kamkat, pitaya, enginar, keçiboynuzunun yanı sıra sebze çeşitlerinin de yer aldığı stantta, muz ağaçları, köy tavukları ve gözleme köşesi büyük ilgi çekti. Gazipaşa Belediye Başkanı Adil Çelik, stant ziyaretçilerine nergis dağıttı.