Kıraç yılın kadını

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Antalya Tanıtım Vakfı (ATAV) çatısı altında 2015 yılında kurulan Antalya Kadın Müzesi'nin 'Prof. Dr. Jale İnan 2018 Antalya Yılın Kadını Ödül Töreni' gerçekleştirildi. Ödül, iş kadını ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'nın Kurucusu Suna Kıraç'a verildi.Törende konuşan ATAV Başkanı Yeliz Gül Ege, Antalya Kadın Müzesi'nin kuruluşundan bu yana her yıl 1 Şubat'ta Prof. Dr. Jale İnan'ın doğum gününde yılın kadını ödül törenini düzenlediklerini söyledi. Ege, "Antalya Kadın Müzesi, rol model kadınları ön plana çıkartarak toplumdaki başarılı ve ilkleri yapmış kadınlarla kenti tanıtmayı misyon haline getirmiştir. Yakın zamanda sergiye açacağımız Antalya'nın Güneş Saçlı Kadınları projemiz bunlardan biri. Antalya ve Side Müzesi'nde 20 adet antik çağ kadın başının büstler üzerine 3D çıktısı alınıp kafaları gerçek peruk saçlarla taranacak ve modellemeler yapılacak" dedi. Başkan Ege, Prof. Dr. Jale İnan'ın yakını Suzan Teksel ile birlikte yılın kadını Suna Kıraç adına ödülü AKMED Direktörü Oğuz Tekin'e verdi.