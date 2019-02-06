Seçim için elektrik uyarısı

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA Valisi Münir Karaloğlu, 31 Mart yerel seçimlerle ilgili Seçim Güvenliği Toplantısı'nda ilçe kaymakamları, il ve ilçe emniyet ve jandarma komutanlığı müdür ve amirlerine uyarılarda bulundu. Antalya Kültür Sanat Konferans Salonu'ndaki toplantıda Vali Karaloğlu, çevre ve gürültü kirliliği uyarılarında bulundu. Karaloğlu, seçimde, Antalya'daki 5 bin 428 sandıkta 1 milyon 707 bin 819 seçmenin oy kullanacağını açıkladı.Seçimde büyükşehir ve ilçe belediye başkanlıkları, muhtarlık, meclis üyeliği gibi kullanılacak oy çeşidinin fazla olduğuna dikkat çeken Vali Karaloğlu, oy sayım işleminin uzayabileceğini kaydetti. Karanlığa kalma durumları için kaymakamları uyaran Karaloğlu, "Sandık çevrelerinin aydınlatılması problemleri doğabilir. Kaymakamlar, sandık çevreleri elektrik ihtiyaçlarını veya jeneratörleri mutlaka gözden geçirsin. O gün hiçbir sandık çevresinde 'elektrik kesildi', 'trafoya bilmem ne girdi' mazereti oluşmasın" dedi.