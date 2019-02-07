Sihirli Dünya bu sezon son kez sahneye çıkıyor

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ANTALYA Devlet Opera ve Balesi'nin (DOB) sevilen çocuk oyunu 'Sihirli Dünya' sezona veda ediyor. 5 Şubat'ta yeniden minik sanatseverlerle buluşan oyun12 Şubat'ta bu sezon son kez sahnelenecek. Haldun Özörten'in yazdığı ve çocuklara sihirli bir dünyayı anlatan eser, Reyhan Süme tarafından sahneye koyuldu. Müzik düzenlemelerini Kenan Kahyaoğlu'nun yaptığı eserin ışık tasarımı ise Mustafa Eski'ye ait.İnteraktif eser ile ocuklara çoksesli müziği tanıtarak, evrensel müziği, operayı ve baleyi sevdirebilmek amaçlanıyor. Oyunda Erdi Can Aybaş, Ceren Aytekin gibi profesyonel isimlerin yanı sıra Buket Tüzün'ün çalıştırdığı Antalya DOB Çocuk Balesi de sahne alıyor.