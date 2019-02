Firari atlar trafiği karıştırdı

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'DA Gazi Bulvarı üzerinde ters şeritte koşturan iki at, trafikte kısa süreli kargaşaya sebep oldu. At arası sürücülerinin yoğun olduğu Zeytinköy olarak bilinen bölgeden kaçan iki at trafikte görenleri şaşkına çevirdi. Çevre yolu üzerinde ters şeritte yaklaşık 5 kilometre yol kat eden atlar, Sanayi Karakolu üstgeçidinde araç çarpması sonucu yaralandı.Kaza sonrası trafikte kargaşa yaşandı. Polis ekiplerinin bölgeye gelmesiyle birlikte köprünün bir şeridi geçici olarak ulaşıma kapatıldı. Bacağı ve gövdesinden ağır yaralanan atlar için Büyükşehir Belediyesi Hayvan Koruma ve Kurtarma Ekibi çağırıldı. Bu sırada trafikte seyreden araçlar atları görünce şaşkınlık yaşadı. Olay yerine Hayvan Koruma ve Kurtarma Ekipleri'nin gelmesiyle birlikte atlar araca bindirilerek tedavi edilmek üzere götürüldü.