Kirlilik kaynağı kuyular kapatıldı

BUGÜN NELER OLDU

BURDUR'UN Bucak ilçesinde, içme suyu kaynaklı olduğu tahmin edilen salgın dolayısıyla bulantı, kusma ve ishal şikayetiyle hastaneye başvuranların sayısının 2 bin 213'e ulaştığı, bunlardan 21'inin tedavi altında olduğu açıklandı. Burdur Valiliği konuyla ilgili bir açıklama yaparak, "Vatandaşlarımızın şebeke suyunu kaynatarak kullanmaları, özellikle el yıkama ve tuvalet hijyeni konusunda duyarlı olmaları, sokaklarda bulunan çeşmelerden su içmemeleri önem taşımaktadır" uyarısında bulundu.Bucak Belediye Başkan Vekili ve Kaymakam Yalçın Sezgin ise yaptığı açıklamada, ilçede iki su kuyusunda yüzey sulardan kaynaklanan yoğun kirlenme olduğunu, diğer kuyularda herhangi bir problemin bulunmadığını aktardı. Evsel atıkların aşırı yağışlar ile süzülmeden taban sularına indiği için kirlenmenin yaşandığına işaret eden Sezgin, "İlçemizde iki kuyuda kirliliği bulduk ve devre dışı bıraktık. İçme suyunu sağlayan 27 kuyumuz daha var. Bunlarda laboratuar sonuçlarına göre kirliliğe rastlanmadı" ifadelerini kullandı.İçme suyu klorlama çalışmalarının devam ettiğini vurgulayan Sezgin, "Bugün ikinci kez süper klorlama yapacağız. Yani suya bol miktarda klor salarak şehir şebekesinde bulunan bakteriler ile mücadele ediyoruz. Şu anda süper klorlama yapıldığı için suda bol miktarda klor var. İçilmesi sakıncalı. Eğer içilmesi gerekiyorsa mutlaka kaynatılmalı" dedi. Sezgin, vatandaşların şebeke suyu kullanımında tedbirli olmaları gerektiğine dikkati çekerek, iki ay önce içme suyu ve gıda konularında güvenlik için Çevre Koruma Kontrol Şube Müdürlüğü kurmak istediklerini ama bu teklifi belediye meclisinin reddettiğini sözlerine ekledi.