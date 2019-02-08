O sürücü serbest

BUGÜN NELER OLDU

Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölümü öğrencisi 20 yaşındaki Aslıhan Kocapınar'a çarpan sürücü C.D. ikinci duruşmada iki ayda tahliye oldu. 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ikinci duruşmada tutuklu sanık C.D. ile avukatı Anıl Yetişgin hazır bulundu. Kazada hayatını kaybeden Aslıhan Kocapınar'ın ailesi ve avukatları Mehmet Emin Sakin,şikayetçi bölümünde yer aldı.Aslıhan Kocapınar'ın avukatı olayın cinayetten farksız olduğunu belirterek yargılamanın ağır ceza mahkemesinde görülmesini talep etti. Tutuklu sanık C.D.'nin avukatı Anıl Yetişgin ise olayın taksirli suç kapsamında olay yeri ve kamera görüntülerinin net ve anlaşılır olduğunu belirterek müvekkilini tahliyesini talep etti, Mahkeme Aslıhan Kocapınar'ın ölümüne neden olan sürücü C.D.'nin tahliyesine karar verdi. Dosyayı yeniden incelenmesi için bilirkişiye gönderdi.Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölümü öğrencisi Aslıhan Kocapınar'a 14 Kasım akşamı kuzey kapısından çıkarak yolun karşısına geçmek isterken, sürücü C.D.'nin kullandığı 07 ADE 243 plakalı otomobil çarptı. Hastanede beyin ölümü gerçekleşen Aslıhan Kocapınar'ın organları vasiyeti gereği ailesi tarafından bağışlamış. 2 böbreği, karaciğeri ve 2 korneası organ bekleyen hastalara nakledilmişti.