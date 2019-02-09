Kemer yolunda can pazarı

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ANTALYA'NIN Kemer ilçesinde minibüsle yolcu taşıyan midibüsün çarpıştığı kazada 1'i çocuk 8 kişi hafif yaralandı. Kaza, dün saat 10.30 sıralarında Kemer'in Kiriş Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İlçeden şehir merkezine yolcu taşıyan Savaş Söylemez'in (34) kullandığı 07 K 2527 plakalı midibüsle, Deniz Çulhacı'nın (35) kullandığı 31 GB 591 plakalı minibüs çarpıştı.Kontrolden çıkan midibüsün yan yatarak durabildiği kazada 1'i çocuk, 3'ü kadın 8 kişi yaralandı. Diğer araçtaki 3 kişi ise kazayı yara almadan atlattı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine yapılan müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kaza nedeniyle Kemer-Antalya yolunda ulaşım yarım saat tek şeritten sağlanabildi.