İki yıldır bulunamıyor

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Antalya'da'evliya torunuyum' ve 'doğa üstü güçlerim var' diyerek zihinsel engellileri iyileştirme vaadiyle Türkiye genelinde yüzlerce kişiyi yüz binlerce lira dolandıran Ahmet Özdemir iki yıldır yakalanamadı. Özdemir'in kurbanları arasında eski kadın milli hentbolcu ile dünya çapında bir şirketin üst düzey kadın yöneticisi de yer alıyor.Ahmet Özdemir ile ilgili dava Antalya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediyor. Özdemir hakkında iki yıl önce yakalama kararı çıkartıldı. Antalya'da mahkeme heyetini şoke eden olay eski milli sporcu B.D'nin, kendisini şikayeti üzerine ortaya çıktı. B.D., engelli bir yakınını iyileştirme vaadiyle Ahmet Özdemir'in kendisini 38 bin 649 lira dolandırdığını iddia ederek şikayetçi oldu.B.D. şikayetinde "Bu kişi albino hastalığından dolayı biyoenerji gücü olduğunu, ayrıca evliya dedesinin kendisine el verdiği için üstün meziyetleri olduğunu anlattı. Yoksul bir aileye yardım edersem bunu engelleyeceğini söyledi. Bunun üzerine öğrencisi olarak tanıttığı N. S.'ye 6 bin lira verdim. Bana verdiği banka hesaplarına toplam 38 bin 649 TL yatırdım" dedi.Özdemir ile hesabına para yatırıldığı öne sürülen kardeşi M.Ö. ve sekreteri N.S., nişanlısı M.K., şoförü R.Ç. ve M.B. hakkında yargılama ise sürüyor. Özdemir'in aynı yöntemle Türkiye'de onlarca kişiyi dolandırdığı da ortaya çıktı. Davanın mağdurlarından bir şirketin kadın yöneticisi M.K., Özdemir'e 230 bin lirasını kaptırdığını belirterek şikayetçi oldu. Mağdurlar, dolandırıcı Özdemir'in yakalanmasını bekliyor.