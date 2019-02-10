Ölüme bariyer

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu ile, pilot olarak hayata geçirilen 'Motorcu Dostu Bariyer Sistemi Uygulaması'ını başlattı. Motosikletçilerden Cengiz Sarıaslan ile burada tur atan Turhan, daha sonra grupla birlikte Antalya-Kemer yolundaki Çaltıcak mevkisine geçti. Burada, pilot olarak uygulanan 'Motorcu Dostu Bariyer Sistemi Uygulaması'na start veren Turhan, tarih boyunca devletlerin, insanların güvenliği, huzuru ve mutluluğu için olduğunu söylediMotosiklet kazası kaynaklı kayıp ve hasarları en aza indirmek amacıyla uygulamasını başlattıkları oto-korkuluk sisteminin, bunun örneği olduğuna değinen Turhan, "Motosikletler, ülkemizde trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 14'ünü oluşturuyor. 3 milyon civarında motosiklet, yollarımızda seyahat ediyor. Bu araçlar 2017'de gerçekleşen ölümlü ve yaralanmalı trafik kazasında üçüncü sırada yer alıyor. Kazalarda hayatı kaybeden sürücüler içerisinde de motosiklet sürücüleri ikinci sırada" dedi.Kazaların sebeplerini titizlikle takip edip, araştırdıklarını vurgulayan Turhan, "Kazaların yoğunlaştığı kesimlerde pilot uygulama başlattık. Mevcut oto-korkulukların açık bulunan alt kısımlarına motosikletlileri koruyucu ek ray parçası monte ediliyor. Çünkü kaza sırasmında savrulan motosiklet sürücüsü yerde sürüklenirken, oto-korkuluk dikmelerine çarpması sonucu en büyük yaralanmayı ve ölümlü kazaları, bu sebeple yaşadığımızı tespit etmiştik. Bu sistemleri yaygınlaştıracağız" diye konuştu.