Sevgiliye özel konser

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Antalya Devlet Opera ve Balesi, '14 Şubat Sevgililer Günü' için özel konser verecek. Perşembe akşamı saat 20.00'de gerçekleştirilecek konserde, Antalya Devlet Opera ve Balesi sanatçıları soprano Işılay Meriç Karataş ve Esra Serbest, mezzo-soprano Pınar Tekol, tenor Baha İşler ve Enis Ok'un sahne alacağı konserde aşka dair parçalar seslendirilecek. Sevgi ve aşkın, sanatın büyüsü ile anlatılacağı konser Haşim İşçan Kültür Merkezi'nde yapılacak. 14 Şuba'tki konserin bilet fiyatları, 10, 15, 20 ve 25 liradan satışa çıkarıldı.