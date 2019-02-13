Melek artık rahat uyuyacak

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MUĞLA'NIN Fethiye ilçesinde eşi Melek Rabia A.'yı döner bıçağı ile yaralayan Oğulcan A.'ya örnek bir ceza çıktı. Olay, 12 Mayıs 2017'de Fethiye ilçesinde bir alışveriş merkezi girişinde yaşanmıştı. Cezaevinden firar eden Oğulcan A. 2 çocuk annesi eşi Melek Rabia A.'yı döner bıçağı ile saldırıp çeşitli yerlerinden yaralamıştı. Hakaret nedeniyle ise 3 ay 15 gün ek ceza aldı. Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşma sonrası konuşan Melek Rabia A., "Sanırım sonunda huzurlu bir uyku uyuyabileceğim. Uzun bir süre cezaevinde kalacağı için huzurlu olabileceğim" ifadelerini kullandı.Fethiye Kadın Danışma ve Dayanışma Derneği üyeleri de duruşmaya gelerek Melek Rabia A.'ya destek verdi. Henüz lise öğrencisiyken 2013'te evden kaçarak Oğulcan A. ile evlendiğini anlatan Melek Rabia A. şiddetli geçimsizlik nedeniyle zor günler yaşadığını anlattı. Eşinin çocukları görmek için buluşma talep ettiğini anlatan Rabia A., "Bana hakkımda dedikodular olduğunu belirterek döner bıçağıyla saldırdı. Elinden vatandaşlar kurtardı" dedi.