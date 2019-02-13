Parmak bebek hayata tutundu

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'NIN Kumluca ilçesi Devlet Hastanesi'nde 28 haftalıkken normal doğumla 990 gram olarak dünyaya gelen Buğra bebek, 66 gün süren yoğun bakım mücadelesinin ardından, sağlıklı bir şekilde taburcu edildi. Kontrol altına alınan Buğra bebeğin kilosu ilk anda 880 grama kadar düşerken, 66 günün sonunda 2 kilo 255 grama kadar ulaştı.Çocuk Hastalıkları ve Sağlığı Uzmanı Dr. Nusret Parlaz, Buğra bebeğin yoğun bakım ünitesinde en uzun süre kalan bebeklerden biri olduğunu söyledi. Bebeklerini sağlıklı bir şekilde kucağına alan anne Şifa ve baba Emrah İlhan çifti de bebekleriyle evlerine sağlıklı bir şekilde dönüyor olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Anne Şifa İlhan, "Her gün ağlayarak dua ediyordum. Dualarım kabul oldu" dedi