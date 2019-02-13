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Yeni hedef 16 milyon turist

Valisi Münir Karaloğlu, 2019 yılında turizmde yeni rekorların yaşanacağını belirterek, “Antalya turizmi bu yıl yüzde 20-25 bandında büyüyecek. Yeni hedefimiz 16 milyon turist” dedi

Giriş Tarihi: 13.2.2019
Yeni hedef 16 milyon turist
ANTALYA Valisi Münir Karaloğlu, '2019 Turizm Değerlendirme Toplantısı'nda yeni sezonla ilgili umutlu konuştu. Toplantıya Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Erkan Yağcı, Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Osman Ayık ve sektör temsilcileri de katıldı. 2018'de tüm zamanların rekorunun kırıldığını hatırlatan Karaloğlu, "2019'a da büyük umutlarla ve heyecanlarla giriyoruz. 2019'un, 2018'in üzerine yeni rekorların yaşanacağı bir yıl olmasını bekliyor ve hedefliyoruz" diye konuştu.

YÜZDE 25 BÜYÜME
Geçen yıl Antalya'da turizmin yüzde 30 büyüdüğüne işaret eden Karaloğlu, "Antalya turizminin inşallah bu yıl yüzde 20-25 bandında büyüyeceğini varsayıyoruz. Bunu sağlarsak, 16 milyonun üzerinde bir yabancı turisti hep beraber ağırlamış olacağız" dedi. Karaloğlu, kentte yaşayan herkesin turizmin bir parçası, aktörü haline getirilememesi durumunda başarılı olunamayacağını vurguladı.

NİTELİKLİ TURİZM
TÜRKIYE'NIN 2023 hedefinin 70 milyon turist, 70 milyar dolar gelire yükseldiğini hatırlatan Karaloğlu, en büyük katkıyı Antalya'nın koyacağını vurguladı. Artık nitelikli turizm istediklerini belirten Karaloğlu, bunun için nitelikli işlere ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Karaloğlu turizmcilerin, 'otelimi doldururum, gerisi beni ilgilendirmez' anlayışının da bitmesi gerektiğini söyledi.
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