Ağlatan konuşma

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Antalya Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) tarafından evde eğitim alan dezavantajlı çocuklar için yürüttüğü Evimde Sanatımla Ben de Varım' adlı projesi kapsamında ortaya çıkan eserler sergilendi. 10 yaşındayken onkolojiyle tanışan ve beyin ameliyatı sonrası hayatına tekerlekli sandalyede devam etmek durumunda kalan 14 yaşındaki Ece Dilara Sapmaz'ın annesi Duygu Kozan'ın açılışta yaptığı konuşma ise herkesi ağlattı.Hikayelerinin 4 yıl önce başladığını belirten anne Kozan, "Ece, her çocuk gibi hayatına devam ederken bir anda hayatımız değişti. Ece, 4 yıl önce onkolojiyle tanıştı, beyin ameliyatı geçirdi ve tekerlekli sandalyeyle hayatımıza devam etmemiz gerekti. Ameliyattan sonra yürüyemedi ama hiçbir zaman hayata küsmedi. İnsanın başına her şey gelebiliyor, hayat plansız bir şekilde ilerliyor. Bu sergi, kızım için çok önemli. Asla gülmeyi unutmayın" dedi. Sergi İl Mili Eğitim Müdürü Yüksek Arslan, Kepez, Konyaaltı ve Muratpaşa ilçe milli eğitim müdürleri, Antalya BİLSEM Müdürü Arif Aydeniz de katıldı.