Akrep lidere hazırlanıyor

BUGÜN NELER OLDU

Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında evinde ağırlayacağı lider Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına önceki akşam yaptığı antrenmanla başladı. Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetiminde çalışan futbolcuların hırslı oldukları hırslı oldukları göze çarptı. Antrenmanda özellikle yan top ve kafa vuruşu çalışması gerçekleştirildi. Ç. Rizespor maçı öncesi kadro dışı bırakılan Cissokho ise dün yönetim tarafgından affedildi.Haftanın ilk antrenmanını Başkan Ali Şafak Öztürk, yönetim kurulu üyeleri Nurettin Ünal, Aytaç Altay ve Emre Önen ile genel menajer Servet Çavuşoğlu birlikte izledi. Başkan Öztürk, Teknik Direktör Korkmaz ile görüşerek takımla ilgili son bilgileri aldı.