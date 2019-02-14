Evim Türkiye Fuarı’nın yıldızı Antalya oldu

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ANTALYA'DA hayata geçen Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm projelerinden Sur Yapı Antalya Projesi, Almanya'nın Düsseldorf kentinde gerçekleşen Evim Türkiye Fuarı'nın yıldızı oldu. 3 günde 6 bini aşan ziyaretçi sayısıyla 400 milyon liralık satış bağlantısı kuruldu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın desteğiyle düzenlenen fuarda stant alanında yaklaşık bin kişiyi ağırlayan Sur Yapı 250 milyon liralık satış görüşmesi yaparak 100 milyon liralık konut, ofis ve dükkan opsiyonu yaptı.Toplam 70 bin kişinin yaşayacağı Sur Yapı Antalya Projesi'nde 19 bin bağımsız bölümden oluşan konut ve ofislerin yanı sıra müzeler, kent parklarıyla yeni bir şehir inşa ediliyor. Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, "Antalya projemizi maketleriyle katıldık. Çok sayıda satış görüşmesi yaptık" dedi.