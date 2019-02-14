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Tütüncü küçük Ecrin’i kırmadı

Giriş Tarihi: 14.2.2019
Tütüncü küçük Ecrin’i kırmadı
KEPEZ Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, çocukların isteklerini yerine getirmeye devam ediyor. Başkan Tütüncü, geçen Cumartesi günü evine gittiği Ecrin Samyeli'nden, 'sınıfıma gelir misin' davetine geri çevirmedi. Tütüncü, bu daveti yerine getirmek için Ecrin'in okuduğu Mehmet Kemal Dedeman İlkokulu'ndaki 1-A sınıfını Pazartesi günü ziyaret etti.

ÖDÜL MÜZE ZIYARETI
Ziyaret karşısında büyük bir mutluluk yaşayan Ecrin, Tütüncü'ye çiçek takdim ederek, teşekkür etti. Tütüncü, sohbet ettiği Ecrin ve arkadaşlarına boyama kitabı ve Anadolu Oyuncak Müzesi ziyareti ile ödüllendirdi.
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Tütüncü küçük Ecrin’i kırmadı
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