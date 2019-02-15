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Özgürlüklerin merkezi

Giriş Tarihi: 15.2.2019
Özgürlüklerin merkezi
AK Parti Muratpaşa Belediye Başkanı Adayı Gökçen Özdoğan Enç, Antalya Doğu ve Güneydoğu Anadolu İş adamları Derneği'ni (ADGİAD) ziyaret etti.

MURATPAŞA HAYALİ
AK Parti Muratpaşa İlçe Başkanı Alparslan Belin'in de eşlik ettiği ziyarette, Enç, ADGİAD Başkanı İsmail Kaya ve yönetim kuruluna projelerini anlattı. Muratpaşa'da öncelikli olan hayalini anlatan Enç, "Kimseyi ama hiç kimseyi ötekileştirmeyen Muratpaşa, hayalimiz bu. Özgürlüklerin adı Muratpaşa olacak. Benim derdim temiz bir seçim kampanyasının olmasıdır. Yaşanabilir, nefes alınabilir bir yaşam sunacağız" dedi.
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Özgürlüklerin merkezi
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