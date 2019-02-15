Sol bekte sıkıntı var

BUGÜN NELER OLDU

AYTEMIZ Alanyaspor'da sol bek ve stoperin cezalı olduğunu belirten teknik direktör Sergen Yalçın,diye konuştu.Göztepe maçındaki hakem kararlarını da eleştiren Yalçın, "Göztepe maçında hakem üç kere VAR'a gidip, bir kırmızı kartı göstermemesi, son dakikada iki oyuncumuza birden şarj yapılmasına rağmen golü vermesi.Artık ligin en zor dönemine giriliyor. Bu dönemde herkesin çok dikkatli olması lazım" ifadelerini kullandı.