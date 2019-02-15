Sol bekte sıkıntı var

AYTEMIZ Alanyaspor'da sol bek ve stoperin cezalı olduğunu belirten teknik direktör Sergen Yalçın, "Sol bekte NSakala cezalı ve yedeği yok. Tzavellas da cezalı duruma düşünce bu mevkide sıkıntı yaşanır mı? Evet, bu bölgede biraz sıkıntı yaşıyoruz ama bir şekilde orayı uyduracağız. Diğer oyuncularımız oraları kapatabilecek. Zor bir fikstür oynuyoruz. İçeride Galatasaray ile oynadık ardından Göztepe ile karşılaştık. Şimdi de Trabzon deplasmanı var"
diye konuştu.
DİKKATLİ OLUNMASI LAZIM
Göztepe maçındaki hakem kararlarını da eleştiren Yalçın, "Göztepe maçında hakem üç kere VAR'a gidip, bir kırmızı kartı göstermemesi, son dakikada iki oyuncumuza birden şarj yapılmasına rağmen golü vermesi. Bu tür şeylerin es geçilmesi bizim de canımızı sıkmadı değil. Burada hakemlerin dürüstlüğünden şüphe etmiyorum ama sanki VAR'ı yorumlamada biraz problem oluyor.
Artık ligin en zor dönemine giriliyor. Bu dönemde herkesin çok dikkatli olması lazım" ifadelerini kullandı.