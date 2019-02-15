Tabiat Kadınları 5 yaşında

BUGÜN NELER OLDU

MUĞLA'NIN Fethiye ilçesinde 5 yıl önce 10 kişiyle kurulan ve şuan yüzü aşkın üyesi bulunan Fethiye Tabiat Kadınları Yürüyüş Grubu düzenledikleri etkinlikle kuruluşlarının 5'inci yılını kutladı. Çalış Plajı'nda bir restoranda düzenledikleri etkinlikte kadınlar üzerinde 'Fethiye Tabiat Kadınları' yazan pastayı hep birlikte kesti.Grup lideri Mihriban Aslan, Fethiye Tabiat Kadınları Yürüyüş Grubunun kuruluş hikayesini anlattı. 8 yıl önce Fethiye'ye geldiğini anlatan Aslan, "Eşimin mesleği sebebi ile eşimle beraber biz dağlara çıktık. Likya yollarına, yürüyüş yollarını eşimin sayesinde keşfettim. Fethiye'deki kadınlarımızın bu alışkanlığa alışmasını kendime ilke edindim. İlk başka etrafımdaki kadınları dağlara çıkarma konusunda cesaretlendirmeye çalıştım. Büyük mücadeleden sonra 5-10 kişi olarak başladığımız bu yürüyüşlerle yüzlerce üyeye ulaştık. Binlerce kadını dağlara çıkarıp şehirden ve teknolojiden uzak yaşam kalitelerini artırmanın mutluluğunu yaşıyorum." dedi.