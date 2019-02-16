Ali’ye böbrek teyzesinden

ANTALYA'DA yaşayan ve 10 yıldır kronik böbrek yetmezliğiyle mücadele eden Ali Başo (25), Almanya'da yaşayan teyzesi Emine Çukurlu'nun (53) bağışladığı böbrekle hayata tutundu. 10 yıl ilaç tedavisi gören Ali Başo, 13 Aralık'ta Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne gelerek, kadavra ve çapraz nakil için Sağlık Bakanlığı Organ Bekleme Sırası'na yazıldı.

TEYZE ANNE YARISI

Kısa süre sonra 'çapraz nakil için aile bulundu' haberini aldıklarını aktaran Ali Başo, "Testler yapıldı, ben alıcı olacaktım, annem de verici olacaktı. Son anda karşı ailenin rahatsızlığı nedeniyle çapraz nakil iptal oldu. Tam umutsuzluğa kapıldığım sırada Almanya'da testlerinin bittiğini ve bağışçı olabileceğini öğrenen teyzem müjdeli haberi verdi. Teyze sonuçta anne yarısı" dedi. Çukurlu ise , "Yeğenim benim canım ciğerim" diye konuştu.