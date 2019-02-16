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Kalbe dokunan ritimler

Giriş Tarihi: 16.2.2019
Kalbe dokunan ritimler

ANTALYA'DA Terra- City AVM'nin 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel müşterileri ile buluşturduğu elektro keman sanatçısı Ceren Aksan, aşk şarkılarına hayat veren müziği ve elektro keman performansı ile sevenlerinin gönlünde taht kurdu.

BÜYÜK BEĞENI TOPLADI
14 Şubat Sevgililer Günü'nü kültürsanat ve eğlence dolu yaşamak isteyenler için 'Aşkın Ritmini TerraCity'de Yakala' mottosuyla sürpriz programlar hazırlayan TerraCity'nin konuğu büyük ilgi çekti. Konser alanını dolduran ziyaretçilere iki bölüm halinde yaklaşık iki saat süren bir konser veren Ceren Aksan, izleyicilere keyifli dakikalar yaşattı.

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Kalbe dokunan ritimler
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