Düğümü hemşeriler çözecek

Yaklaşan yerel seçimler öncesi partiler oy hesabına başladı. Türkiye'de en çok göç alan şehirlerden biri olan Antalya'da seçimin düğümünü hemşeri oyları çözecek. 2 milyonu aşan nüfusuyla Türkiye'nin en kalabalık 5'inci şehri olan Antalya'da nüfusun yüzde 56'lık kısmını şehre göç eden vatandaşlar ve yerleşik yabancılar oluşturuyor. Şehirde yaşayan hemşerilik oranlarında ilk sırada Konyalılar bulunurken, merkezde ise Burdurlular ilk sırada.

İLK SIRADA KONYALILAR

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Antalya'da ikamet edenlerin nüfus kayıtlarının bulunduğu iller sıralamasında zirvede Konya var. Antalya'da 90 bin Konyalı yaşarken, Batı Akdeniz Bölgesi'ndeki komşu Burdur 75 bin ile ikinci sıra yer alıyor. Özellikle Alanya ve Manavgat'taki yoğunluklarıyla ilçelerle birlikte ilk sırada yer alan Konyalılar, kent merkezinde zirveyi Burdurlulara bırakıyor. Muratpaşa ve Kepez, Burdurluların en yoğun yaşadığı ilçe olarak dikkat çekiyor. Kepez'de Doğu ve Güneydoğu kökenli vatandaşlar da yoğunlukta.

VARLIĞIMIZ HİSSEDİLMELİ

Antalya nüfusunun yarıdan fazlasını oluşturan göçmenler seçimlerde belirleyici olacak. Konyalılar Derneği Başkanı Süleyman Üre, hedeflerinin genel ve yerel yönetimlerde kendi hemşerilerini çıkarmak olduğunu ifade etti. Üre, "Antalya'da yaşayan Konyalılar olarak sayımız bir milletvekili ve bir belediye başkanı demektir" dedi. Burdurlular Derneği Başkanı Önder Kurnaz ise siyasilerin Burdurlu nüfusunu göz önünde bulundurmalarını gerektiğini ifade etti. Kurnaz, "Daha önce Burdur kökenli milletvekilleri ve belediye başkanları seçildi" diye konuştu.