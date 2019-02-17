Geleceğin şampiyonları

BUGÜN NELER OLDU

WUSHU alanında 25 yıldır antrenörlük yapan Fatma ve Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Abdurrahman Akyüz çiftinin dört çocuğu spor alanında şampiyonluklar için mücadele ediyor. Çocuklardan 21 yaşındaki Elif, 5 kez dünya şampiyonu, 5 kez dünya ikincisi, bir kez de gençlik olimpiyatlarında ikinci oldu.Yarışlara aile olarak katılan Akyüz kardeşler, her organizasyonda kürsüye çıkıyor. Elif Akyüz, "Tek hedefim, Türkiye'nin sesini dünyaya duyurmak ve ülkemizi wushuda ileri seviyelere taşımak" dedi. Zeynep Akyüz ise 2019 Dünya Şampiyonası'na hazırlandığını ve altın madalya için iddialı olduğunu anlattı. Ayşe Sude Akyüz dededi. Necmettin Erbakan Akyüz de olimpiyatlarda şampiyon olmayı hedeflediğini belirterek, salonların yanı sıra evde de annesinden taktikler aldıklarını bildirdi.