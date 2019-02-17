Kepez kodlamayı öğreniyor

Antalya'da Kepez Belediyesi okullara bilişim sınıfı kazandırmaya devam ediyor. 50 okula bilişim sınıfı projesi kapsamında 31'inci bilişim sınıfı Ünsal Ortaokulu'na armağan edildi. Bilişim Sınıfı'nın açılış törenine Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Kepez İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldırım Solak, ile öğrenci ve velileri katıldı.

ROBOT BİLE YAPIYORLAR

Eğitimin önemine dikkat çeken Hakan Tütüncü, "Çocuklarımızı iyi bir şekilde geleceğe taşırsak, kazanan milletimiz olacak diyoruz. Bundan 4 yıl önce başladığımız bu yolculukta merkeze uzak okullarımızdan başlamak suretiyle bilişim sınıflarını çocuklarımıza kazandırdık. Dünyanın her yerinde sizin yaşınızdaki çocuklar kodlama dili öğreniyor. Kepez'in çocukları teknoloji dilini öğrensin istiyoruz" dedi. Tütüncü yapılan yatırımların meyvesini aldıklarını, merkezde eğitim gören çocukların robot yapabilecek seviyeye geldiğini anlattı.