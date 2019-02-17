Krallar şehri kar altında

Burdur'un Ağlasun ilçesinde, krallar şehri olarak bilinen Sagalassos Antik Kenti, yaz aylarında olduğu gibi kış mevsiminde de doğa, tarih ve fotoğraf tutkunlarının gözdesi oluyor. Denizden 1700 metre yükseklikteki antik kent, hafta sonları Antalyalı doğa, tarih ve fotoğraf tutkunlarının tercihi oluyor.

12 AY TURİZME AÇIK

Profesyonel rehber ve dağcı Cuma Gök, "UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Sagalassos Antik Kenti 12 ay turizme açık bir bölge ama ziyaretçilerimiz özellikle kış aylarını tercih ediyor. Bunun nedeni ise kentin kar altındaki halinin büyüleyici oluşu" dedi. Cuma Gök, antik kentte biri 10, diğeri 12 kilometre olan iki yürüyüş parkuru bulunduğuna da dikkat çekerek, "Doğa tutkunları yürüyüş parkurlarına yoğun ilgi gösteriyor" diye konuştu.