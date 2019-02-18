10 saatte 5 hayat nakille kurtuldu

BUGÜN NELER OLDU

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi Organ Nakli Merkezi doktorları, ameliyathaneden çıkmadan 10 saatte 3 böbrek, 2 karaciğer nakli gerçekleştirdi. Beyin ölümü gerçekleşen iki hastanın organları, 5 kişiye can oldu. AÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Bülent Aydınlı'nın başında olduğu 5'i profesör, 5'i de doçent olan 13 kişilik akademisyen ekip ve 18 kişilik ameliyathane ekibi, ara vermeden aynı gün içerisinde ameliyatları gerçekleştirdi.Karaciğerlerden biri, Hepatit-B'ye bağlı siroz hastalığı olan Osman Rıfat Güç'e (55) nakledildi. Karaciğer nakli olmasaydı belki de yaşamayacağını anlatan Güç, "Yakınlarının acısını bir kenara bırakıp hayat kurtarma yüceliğini gösteren aileye ne kadar teşekkür etsem azdır" dedi. İkinci karaciğer ise 10 yaşındaki Muhammet Resul Yalaz'a nakledildi. Yalaz'ın yakınları, "Tam da umutlarımızın tükendiği anda hızır gibi yetişip canımıza can oldu" dedi.Böbrekler ise Konya'da yaşayan 3 hastaya nakledildi. 4 çocuk, 6 torun sahibi Ayşe Yol'un (48) 17 yıl diyalize bağlı sürdürdüğü yaşamı, bağışlanan böbrekle normale döndü. 18 yaşına girdiği gün idrar kaçırma ve sırt ağrıları şikayetiyle gittiği hastanede kronik böbrek hastalığı olduğunu öğrenen Ümmü Tuna (37) da 19 yıl girdiği hemodiyalizden böbrek nakliyle kurtuldu. Böbrek nakledilen 3 çocuk babası Yılmaz Tencere (45) ise "Artık yolun sonuna geldiğimi düşündüğüm sırada mutlu haberi aldım" dedi.