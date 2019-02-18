Alanya’da Yücel’den gövde gösterisi

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CUMHUR İttifakı'nın Antalya'nın Alanya ilçesindeki ortak adayı Belediye Başkanı MHP'li Adem Murat Yücel, seçim koordinasyon merkezinin açılışını yaptı. Açılan seçim koordinasyon merkezine yağmura rağmen binlerce vatandaş katıldı. Açılışa MHP Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) Üyesi Özgür Bayraktar, MHP Antalya İl Başkanı Mustafa Aksoy, MHP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan ve AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mustafa Toklu da katıldı.Adem Murat Yücel, 31 Mart'ta Alanya Belediyesi'ni MHP'nin hizmet belediyeciliği ile AK Parti'nin gönül belediyeciliği anlayışını birleştirerek yöneteceklerini söyledi. Yücel, "Bizleri, Cumhur İttifakı Adaylığına layık gören Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'yi Allah'ın izniyle ve sizlerden aldığımız destekle mahcup etmeyeceğiz. Güçlü bir Türkiye, Güçlü bir Antalya, Güçlü bir Alanya için bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, hep birlikte kazanacağız" dedi. Antalya'daki açılışlara katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan adayı Menderes Türel, alana canlı yayından bağlandı. Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'e başarılar diledi.