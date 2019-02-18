Canavar yollarda: 3 ölü

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ANTALYA'DA otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, motosiklette bulunan iki genç hastanede hayatını kaybetti. Kaza, önceki gün saat 14.30 sırasında Konyaaltı ilçesi Öğretmenevleri Mahallesi, Anadolu Caddesi ile 913 Sokak'ın kesiştiği noktada meydana geldi. Üniversite yönüne seyir halinde bulunan Ahmet Çelik (22) idaresindeki 34 GS 6988 plakalı motosiklet, 913 Sokak'tan caddeye doğru çıkan ve sürücüsün ismi tespit edilemeyen 07 ACP 82 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Ahmet Çelik ve motosiklette bulunan Muhammet Açıkgöz (17) ağır yaralandı.112 acil sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından iki genç, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Çelik ve Açıkgöz, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen dün hayatını kaybetti. Açıkgöz'ün sosyal paylaşım sitesinde 'ecel olsan fark etmez' paylaşımı dikkat çekti.Kaş ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin takla atarak şarampole yuvarlanmasıyla motoru fırladı. Kazada sürücü Ersin Bulut (35) yaşamını yitirdi. Kaza, önceki akşam saat 19.30 sıralarında Kaş'a bağlı Kalkan Mahallesi ile Ova Mahallesi arasındaki Gemicik mevkisinde meydana geldi. Hurdaya dönen araçta Barış Taşkıran ve Ramazan Tanç ağır yaralandı. Yaralıların tedavileri sürüyor.