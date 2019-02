Sevgili cinayeti için 25’er yıl hapis istendi

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'DA Osman Çıkan'ı (56) çıkan tartışmada öldürdükleri iddiasıyla tutuklanan, Asuman Bolat (38) ile kadının kızının arkadaşları Tuğra Uysal (21) ve Can Yavşanlı'nın (20) yargılanmasına devam edildi. Çıkan'ın bir süre önce birlikte yaşadığı olay günü de barışmak için evine gittiği Asuman Bolat, olayın aniden geliştiğini söyledi. Savcı, sanıklar hakkında 'kasten öldürme' suçundan 25'er yıla kadar hapis cezası istedi.Olay 2 Ocak 2018 tarihinde meydana geldi. Asuman Bolat, ayrılmalarına rağmen kendisini ısrarla arayan Osman Çıkan'a karşı kızı Ö.K.'nin arkadaşları Can Yavşanlı ve Tuğra Uysal'dan yardım istedi. Bolat'ın evine gelen ikili ile Osman Çıkan'ın kavgasında aldığı darbe ile yere düşen Çıkan, yaşamını yitirdi. Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada öldürme niyetleri olmadığını söyleyen Can Yavşanlı "Biz belki de bir kadın cinayetine engel olmak için oradaydık. O gün oraya gitmeseydik ve bir kadın cinayeti işlenseydi, bugün vicdan azabı çekiyor olabilirdim" dedi. Olayın azmettiricisi olduğu iddiasıyla yargılanan Asuman Bolat da ifadesinde olayın birden geliştiğini söyledi. Asuman Bolat, "Tuğra ve Can kendini savundu. Ben elimden geleni yaptım. Can Yavşanlı kavga sırasında Tuğra Uysal'ı korumak için maktulün boynundan tutup çekti. İkisinin de tahliye olmasını istiyorum" dedi.