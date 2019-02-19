80 bin gecekonduyu gözyaşsız kaldırdık

BUGÜN NELER OLDU

KEPEZ Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakının AK Parti Kepez Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü, MHP Kepez İlçe Başkanlığı'nın düzenlediği kahvaltıya katıldı. MHP Kepez İlçe Başkanı Mehmet Seyyar'ın ev sahipliğinde, Sakarya Parkı'ndaki Yüzüncü Yıl Restoranda düzenlenen programa Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, MHP İl Başkanı Mustafa Aksoy da katıldı.2009'da Kepez'in en önemli problemlerinin başında gelen mülkiyet ve imar problemlerinin yüzde 90'nından fazlasının çözüldüğünü vurgulayan Tütüncü, "Dile kolay 2009-2019 döneminde 43 bin tapu dağıttık ve 80 binden fazla gecekonduyu kaldırdık. Gecekonduları tahliye ederken, hiçbir yerde kavga, gürültü olmadı. Kimsenin gözünden yaş akmadı. 80 bin gecekondunun tahliyesiyle ilgili herhangi bir gazetede ve televizyonda bir satırlık haberimiz çıkmadı. Çünkü biz, Kepez'deki değişimi, dönüşümü gönüller kazanarak yaptık" dedi. Cumhur İttifakı'nın önemine dikkat çeken Tütüncü, "Cumhur ittifakının başarısı şerh odağındakilerin başındakileri rahatsız edecek" dedi.