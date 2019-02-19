Şehrin ruhu diriliyor

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Antalya'nın fethinin 812'nci yılı kutlamaları 1-5 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek. Bu yıl kutlamanın teması 'Antalya'da Türkİslam Medeniyetinin İzleri' olacak. Kutlamalar kapsamında, Runatolia koşusu, SOLO TÜRK gösterisi, Uğur Işılak konseri, okçuluk yarışmaları ve çeşitli konferanslar düzenlenecek.Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bedia Koçakoğlu, fetih kutlamalarının önemine dikkat çekti. Bir şehrin fethini anmanın, o şehrin ruhunu diriltmek demek olduğunu söyleyen Koçakoğlu, "Bir şehri fethetmek önemlidir. Onu imar etmek daha önemlidir. Ondan daha da önemlisi o şehrin insanının gönlünü abat etmektir. Lakin en önemlisi şehrin tarihini torunlarımıza anlatmaktır. Zira toprak fetihle kazanılır; o fethi unutarak da kaybedilir. Unutuş en ağır kaybediştir" dadi..Koçakoğlu, kutlamalara hayat veren Vali Münir Karaloğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'e teşekkür etti. Koçakoğlu, "Valimiz şehrin ruhunu diriltme adına, fetih düşüncesine öncülük etti. Büyükşehir Belediye Başkanımız da samimiyetle sahip çıktığı bu tarih şuuru, üçüncü yılına ulaştı" diye konuştu.