10 kişiye yaşam ışığı

BUGÜN NELER OLDU

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'nde, görme yetisini kaybeden 10 hasta, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde kornea nakliyle yeniden görmeye başladı. Ameliyatları Rektör Prof. Dr. Mustafa Ünal yaptı. Korneanın gözün önünde bulunan mercek özelliği taşıyan saydam doku olduğunu belirten Prof. Dr. Ünal, kornea naklinin, bu saydam dokunun işlevini yapmasına engel olan çeşitli deformasyonların tedavisinde başvurulan etkin bir yöntem olduğunu söyledi.Prof. Dr. Ünal, nakil ile dünyası aydınlanan hasta sayısının her geçen gün arttığını, gün itibariyle AÜ Hastanesi'nde 88 hastanın kornea nakli için sıra beklediğini kaydetti. Prof. Dr. Ünal, "Yakınlarının kornealarını bağışlayarak başkalarının hayata umutlu bakmasını sağlayan bağışçı ailelerine teşekkür ediyorum. Umarım organ bağışı konusunda bilinç düzeyi istenilen seviyeye ulaşır, biz de daha çok kişiye ışık oluruz" dedi.AMELIYAT yapılan 10 kişi arasında en genç hasta 23 yaşındaki Fatih Akkaya, en yaşlısı ise 72 yaşında Mustafa Topal oldu. Elif Sarı (36), Eyüp Kaymaz (35), Gülneşe Bayrak (53), Ela Tutar (72), Abdurrahman Ege Doğan (20), Mehtap Taşdemir Tunçel (34), Serap Özcan Tireli (35) ve Mustafa Aka (82) nakille yeniden ışığa kavuştu. Sevgililer Günü'nde yeniden gün ışığını görmeye başlayan hastalar, herkesi herkesi organ ve kornea bağışı yapmaya davet etti.