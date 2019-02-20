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’de köpek ölümlerine

Giriş Tarihi: 20.2.2019
Fethiye’de köpek ölümlerine protesto
MUĞLA'NIN Fethiye ilçesinde iki köpek, bir kedi ve karganın zehirlenerek öldürülmesi hayvanseverler tarafından protesto edildi. Çiftlik Mahallesi'nde yaşanan olayda., dört köpek de tedavi altına alınmıştı. Sosyal medyada örgütlenen hayvanseverler Koca Çalış mevkisinde bir araya geldi. Aralarında yerleşik yabancıların da olduğu grup, 'sevmiyor olman öldürmeni gerektirmez', 'katilimi bulun', 'hayvanlara eziyete hayır' yazılı pankartlar açtı.

KÖPEKLERE OTOPSİ YAPTILAR
Hayvan Destek ve Eğitim Derneği (HAYDED) Başkan Yardımcısı Kerem Özdemir, yaptığı açıklamada, bölgeye geldiklerinde ölmüş ve can çekişen hayvanlarla karşılaştıklarını anlattı. Ölen hayvanların otopsilerini kendisinin yaptığını ifade eden Özdemir, "Bununla ilgili raporumuzu da mahkemeye sunacağız" dedi.
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Fethiye’de köpek ölümlerine protesto
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