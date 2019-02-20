‘Özür dile’ çağrısı

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ALANYA Ticaret Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin ve yönetim kurulu Alanya Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde Aytemiz Alanyapspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ile yönetimini ziyaret etti. Çavuşoğlu, Trabzonspor'a karşı alınan galibiyeti kutlamak için bir araya geldiklerini belirterek,dedi. Alanyaspor'un yaşadığı yükselişe dikkat çeken Şahin, "Alanyaspor'un nerelerden nereye geldiğini çok iyi bilenlerden biriyim. Geçmişte 2 dönem ben de görev aldım. Gerçekten hem maddi hem de manevi olarak fedakarlık isteyen işler bunlar. Alanyaspor'u Hasan Çavuşoğlu devir aldığı zaman, takıma kayyum atanıyordu, sayın bakanımız önderliğinde gitmediğimiz kapı kalmadı. O dönem Hasan Çavuşoğlu cesaretle elini taşın altına koydu. Bizlerin ve kamuoyunun da desteğini arkasına alarak Alanyaspor'u en üst lige taşıdı. Alanyaspor, sayın bakanımız gibi bizim marka değerimizdir. Bu görevler fedakarlık ister" dedi. Bir gazetecinin sorusu üzerine ALTSO Başkanı Şahin, Denizli İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir'in sahte forma olayı ile ilgili ve Başkan Çavuşoğlu'na karşı kullandığı sözlerle ilgili de konuştu. Şahin, "Bir emniyet müdürümüze, devlet terbiyesi almış bir ağabeyimize ben hiç yakıştıramadım. Bilhassa, o demecinde bakanımız ile ilgili sarf ettiği sözleri asla kabul etmeyiz, edemeyiz.açıklamasında bulundu.