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Taşıma karla eğlence

Toroslardan kamyonla getirilerek ’nın Muratpaşa ilçesinde bir okulun bahçesine dökülen kar öğrencileri sevindirdi

Giriş Tarihi: 20.2.2019
Taşıma karla eğlence
ANTALYA'NIN Konyaaltı ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan yoğun kar yağışı, kent merkezindeki öğrencileri de mutlu etti. Antalya Büyükşehir Belediyesi ekiplerince bir kamyona yüklenen 5 ton kar, Muratpaşa ilçesindeki Hacı Dudu Mehmet Gebizli Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin bahçesine taşındı. Okulun bahçesinde kar tepesiyle karşılaşan öğrenciler, eğlenceli dakikalar yaşadı.

UNUTULMAZ TENEFÜS
İlk kez kar gördüğünü belirten bazı öğrenciler, hava sıcaklığının 18 derece ölçüldüğü ilçede kar topu oynamanın keyfini çıkardı. Bazı öğrenciler de kardan adam yaptı. Lise öğrencisi Sevda Özkü ve Kübra Çiftçi ise hayatında ilk kez kar gördüğünü ve çok mutlu olduğunu söyledi.

ÖĞRETMENLERİYLE EĞLENDİLER
OKUL müdürü Necip Dal, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin geçen yıl da kamyonlarla okul bahçesine kar getirdiğini belirtti. Dal, "Menderes Türel Başkanım bu yıl da bizi mutlu etti. Bu tarz etkinlikler hem öğrencilerin kendi aralarında hem de öğretmenleri arasındaki kaynaşmayı sağlıyor" dedi.
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Taşıma karla eğlence
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