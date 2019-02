Bisiklet heyecanı başlıyor

BUGÜN NELER OLDU

Bisiklet tutkunlarını Antalya'da buluşturacak Tour of Antalya powered by AKRA, bugün başlayacak ve 24 Şubat Pazar günü Erdal İnönü Parkı yanındaki finiş alanında son bulacak. En çok ilgiyi ise bisikletçilerin Antalya'daki ünlü Antalya Akvaryum'un içinden geçecek olması çekecek. Tırmanış etabı olan Perge- Termessos Etabı'nın ödül töreni de Termessos Antik Kenti'nde yer alan tarihi yapının önünde gerçekleşecek.Tour of Antalya, AKRA-Barut Hotels ana sponsorluğunda ve Antalya Valiliği öncülüğünde, Argeus Travel&Events ile 7 İletişim tarafından gerçekleştirilecek. Tour of Antalya'ya bu yıl 21 ülke ve 28 takımdan toplam 168 sporcu katılacak. Bu yılki Tour of Antalya'yı toplam 79 medya mensubu takip edecek. Bugün 12.00'de başlayacak Köprülü Kanyon-Antalya Etabı için, Beşkonak ve Taşağıl D400 karayolu Antalya istikameti, Serik yolu, Konyaaltı Caddesi, Gazi Bulvarı, İller Bankası kavşağı, Dumlupınar Bulvarı saat 10:00 ile 16:30 arası kademeli olarak trafiğe kapatılacak.