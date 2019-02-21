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Döşemealtı’na hastane müjdesi

’nın Döşemealtı ilçesi Çıplaklı Mahallesi’nde bölgenin önemli bir ihtiyacını karşılayacak olan toplam 135 yataklı Devlet Hastanesi yapılacak

Giriş Tarihi: 21.2.2019
Döşemealtı’na hastane müjdesi
ANTALYA'YA yeni bir hastane daha kazandırılıyor. Döşemealtı ilçesi, Çıplaklı Mahallesi'nde yaklaşık 30 bin metrekarelik arazi üzerine yapılacağı açıklanan devlet hastanesi 100 yataklı olarak planlandı. Proje ihalesi yapılan hastane inşaatının proje onayı beklediği bildirildi.

MODERN ODALAR
Döşemealtı ve çevresine hizmet vermek üzere planlanan ve ilçenin önemli bir ihtiyacını karşılayacak hastanede 33 çift yataklı, 34 tek yataklı oda bulunacağı ifade edildi. Antalya Sağlık Müdürü Ünal Hülür, hastanenin 24'ü yoğun bakım, 5'i hemodiyaliz, olmak üzere toplam 135 yataklı olacağını söyledi. Hülür, "Burada 1'i lokal 4 ameliyathane, 40 poliklinik odası, 5 diş üniti, 5 röntgen cihazı, 3 ultrason, 1 MR cihazı bulunacak" dedi.
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Döşemealtı’na hastane müjdesi
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