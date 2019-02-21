Döşemealtı’na hastane müjdesi

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ANTALYA'YA yeni bir hastane daha kazandırılıyor. Döşemealtı ilçesi, Çıplaklı Mahallesi'nde yaklaşık 30 bin metrekarelik arazi üzerine yapılacağı açıklanan devlet hastanesi 100 yataklı olarak planlandı. Proje ihalesi yapılan hastane inşaatının proje onayı beklediği bildirildi.Döşemealtı ve çevresine hizmet vermek üzere planlanan ve ilçenin önemli bir ihtiyacını karşılayacak hastanede 33 çift yataklı, 34 tek yataklı oda bulunacağı ifade edildi. Antalya Sağlık Müdürü Ünal Hülür, hastanenin 24'ü yoğun bakım, 5'i hemodiyaliz, olmak üzere toplam 135 yataklı olacağını söyledi. Hülür, "Burada 1'i lokal 4 ameliyathane, 40 poliklinik odası, 5 diş üniti, 5 röntgen cihazı, 3 ultrason, 1 MR cihazı bulunacak" dedi.