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’u yendi sıra Kasımpaşa’da

Giriş Tarihi: 21.2.2019
Trabzonspor’u yendi sıra Kasımpaşa’da
GEÇTIĞIMIZ pazar günü deplasmanda ligin güçlü ekiplerinden Trabzonspor'u 2-0 mağlup ederek çıkışını sürdüren ve futbol kamuoyundan büyük beğeni toplayan Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 23'üncü haftasında sahasında ağırlayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı.

3 EKSİKLE ÇALIŞTI
Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın'ın gözetiminde yapılan antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Bölünen sahada ayak tenisi ile sonlanan idmana adalesinde hafif sakatlığı bulunan Fernandes ve adalesinde ağrılar olan Ozan ile sakatlığı devam eden Obi katılmadı. Uzun süredir sakatlığı nedeniyle takımla antrenmanlara çıkmayan Mbilla, fizyoterapist eşliğinde idmanına çıktı.
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Trabzonspor’u yendi sıra Kasımpaşa’da
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