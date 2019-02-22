Gizli ittifaka umut bağladılar

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'NIN Korkuteli ilçesinde, Cumhur İttifakı'nın adayı MHP'li Ömer İşlek'in Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) açıldı. Açılışa, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, MHP Antalya İl Başkanı Mustafa Aksoy, Korkuteli MHP ilçe yönetimi ile sivil toplum kuruluşu başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.Başkan Türel'in hedefinde HDP'li yöneticiler ile pastanede gizli ittifak buluşması yapan CHP yönetimi vardı. CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul'un buluşmayla ilgili 'geçiyordum uğradım, arkadaşlar kimdi tanımadım' açıklamalarını eleştiren Türel, "Seçimde pastane köşelerindeki gizli ittifaklara umut bağlayanlar delikanlı olsunlar" diye konuştu. Türel, "Açıkça her şeyi söylesinler. Demokrasi şeffaflık değil mi? Biz açığız, şeffafız. Bugün yolumuza Cumhur İttifakı ile daha güçlü emin adımlarla ilerliyoruz. Birileri yakayı ele verince ne yapacağını şaşırıyor. Gizli ittifak yapanlara benim Korkutelili hemşerilerim 31 Mart'ta gereken cevabı verecektir" dedi.Korkuteli'ne Millet Bahçesi yapacaklarının müjdesini veren Türel, "633 bin metrekare ile ilçenin en büyük parkı olacak. Yürüyüş ve koşu parkurları, macera parkı, seyir kulesi yer alacak" dedi. Başkan Türel ayrıca sinema salonu bulunan bir kültür merkezinin yapılacağını duyurdu.