Pette’yi çocuklar çok sevdi

BUGÜN NELER OLDU

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı destekleriyle PTT Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen ve Türkiye'nin dört bir yanında 7-12 yaş grubu çocuklarıyla buluşan maskot karakter 'Pette' ve arkadaşları Antalyalılarla buluştu. Çocuklara tiyatroyu sevdirmek amaçlı 'Pette Yollarda' adlı gösteri küçük izleyicilere keyifli anlar yaşattı.PTT tarafından hayata geçirilen ve çocukların kültürel gelişimlerine katkıda bulunmak amaçlı Türkiye'yi dolaşan Pette Çocuk Tiyatrosu'nun adresi Antalya oldu. AGORA AVM' de düzenlenen etkinlikte müzik, şarkı,dans ve illüzyon gösteri eşliğinde sahnelenen oyun, PTT'nin posta, kargo, bankacılık, teknoloji gibi alanlardaki hizmetleri çocuklara anlatıldı. Tiyatroya küçük izleyiciler büyük ilgi gösterdi.