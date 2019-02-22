Vaatler seçilene kadar

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 2009 ve 2014 yılında belediye başkanı seçilen CHP'li Şükrü Sözen, vaatlerinin çoğunu yerine getirmedi. Beş yıllık görev süresi içerisinde vasatın altında bir belediye başkanlığı sergileyen Sözen'in vaatleri diğer CHP'li belediye başkanlarınınki gibi katalogda kaldı.İkinci kez yönetime talip olduğu 2014 yılında 'Kaldığımız yerden devam' ve 'Büyük Manavgat'ın hedefleri bitmez. Değişim böyle devam edecek…' sloganını kullanan CHP'li Başkan Sözen'in koca 5 yılı konserler düzenleyip 'Lay lay lom' işleri ile geçirmesi dikkat çekti. Göz boyamak için her yıl küçük çaplı birkaç proje yapan Sözen'in ilçede Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı projeleri bile kendisi yapacakmış gibi vaat ettiği belirlendi.Manavgat'ın en büyük sorunu olan 'Ulaşım Master Planı'nı yapmayı vaat eden ve Manavgat Irmağı üzerine 3 araç 3'te yaya köprüsü sözü veren Sözen'in sadece bir yaya köprüsü yaptı. Söz verdiği 33 büyük projeden bazıları düşük bütçeli 10'unu hayata geçirdi. CHP'li Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'in 'Olmazsa olmaz' dediği projelerinden 'Şehitler Anıtı' da projeler mezarlığındaki yerini aldı.Sözen'in açıkladığı projeler arasında en dikkat çekenlerin başında Sorgun bölgesindeki turizm yatırımları geldi. Seçim öncesi yerli ve yabancı turistlere yönelik Sorgun Doğa Parkı ile Sorgun Tenis ve Sağlıklı Yaşam Merkezi projelerinin sözünü veren CHP'li Sözen, seçim sonrası ise bu vaatlerini unuttu. Sözen seçim öncesinde yaptığı açıklamada kente nefes aldıracak projeler için altyapının hazır olduğunu ve Avrupa Birliği fonu ile hızla hayata geçeceğini söylemişti.Manavgat'ta Şükrü Sözen ilk dönem öncesi verdiği sözleri de yerine getiremedi. Sözen'in ilk döneminde hayata geçirdiği projeler, 21 odalı huzurevi, ırmak kenarı düzenlemesi, gençlik merkezi, kültür merkezi, içme suyu temini, Cumhuriyet Meydanı ve stadyum ile sınırlı kaldı. Yapılacağı sözü verilen birçok büyük proje ise unutuldu.AK Parti Manavgat İlçe Başkanı Yusuf Halimoğlu, Şükrü Sözen'in verdiği vaatlerin ve büyük projelerin birçoğunu yerine getirmemesini eleştirdi. Geçen 5 yıllık süreçte Manavgat'ın zaman kaybettiğini vurgulayan Halimoğlu, "Boş vaatlerle halkın aklıyla oynanmıştır. Bizde asla boş vaatler olmayacaktır. Cumhur ittifakımızın adayı Hasan Öz başkanımız, Manavgat'ın şahlanışını gerçekleştirecektir" diye knouştu. AK Parti'nin yaptıklarının, yapacaklarının teminatı olduğunu belirten Halimoğlu, "Yaptığımız hizmetleri halkımız çok iyi biliyor. AK Parti belediyeciliğinde Manavgat, hak ettiği hizmetleri alacaktır. Halkımız, aklıyla alay edenlere bu seçimde gereken cevabı verecektir" dedi.MANAVGAT Ulaşım Master Planı, Sorgun Doğa Parkı, Manavgat Eğlen Merkezi, Manavgat Yat Limanı, Kum Mevkisi Spor Kompleksi, Sorgun Tenis ve Sağlıklı Yaşam Merkezi, Manavgat Tekne İmal ve Çekek Yeri, Manavgat Organize Sanayi Bölgesi, Manavgat Üniversitesi, Mahalle ve Köy Konakları, Köylerin Altyapı ve Üstyapı çalışmaları, Organik Köy Pazarları, Oymapınar Turizm Bölgesi, Köprülü Kanyon Milli Parkı, Titreyen Göl Ekolojik Parkı, Sorgun Botanik Parkı, Türkiye'nin 7 Harikası Projesi (Minyatür Park), Şehitler Anıtı, Türk Beleni Kent Ormanı (Büyükşehir Belediyesi Yaptı), Doğal Afet Merkezi, Emekliler Dinlenme ve Kültür Evleri.ŞÜKRÜ Sözen'in projeleri arasında Sorgun'daki turizm yatırımları dikkat çekti. Seçim öncesi yerli ve yabancı turistlere yönelik Sorgun Doğa Parkı ile Sorgun Tenis ve Sağlıklı Yaşam Merkezi projelerinin sözünü veren Sözen, bu vaatlerini unuttu.