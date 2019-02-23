Akvaryumun içinden geçtiler

Uluslararası Bisiklet Birliği'nin takviminde 2.2 kategorisinde 4 etaplı yol yarışı olarak, 'Adrenalin Antalya'da yükseliyor' sloganıyla düzenlenen organizasyona, 21 ülkeden 28 takım, 165 sporcu katıldı. Yarışın ikinci etabında 111 kilometrelik Antalya-Kemer etabı koşuldu. Antalya Akvaryum önündeki başlangıç çizgisine sporcular, dünyanın en büyük tünel akvaryumundan geçerek ulaştı. Köpek balıkları, vatozlar, çok sayıda balık türünün görülebildiği tünelde sporcuların bisikletleriyle gösteri sürüşü ilginç görüntüler oluşturdu.

KAZA YAŞANDI

Tour of Antalya'nın ikinci günkü 111 kilometrelik Antalya-Kemer etabı sona erdi. Bitime yakın mesafede meydana gelen kazada yaralanan bisikletçilere sağlık ekipleri müdahale etti. Etabı birinci olarak bitiren Hollandalı bisikletçi Bas Van Der Kooij, genel klasmanda da birinciliğe yükseldi.