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Velilere okul tanıtımı

Giriş Tarihi: 23.2.2019
Velilere okul tanıtımı
AVRUPA'DAKI ilk uluslararası Amerikan okulu American School in Switzerland) Antalyalı velilerle buluştu Avrupa'daki 60'tan fazla ülkeden gelen 12-18 yaş aralığındaki 250 yatılı öğrenciyi, Amerikan Diploma, AP ve IB programları bağlamında, ABD ve Avrupa'daki seçkin üniversitelerde yüksek öğrenime hazırlayan Tasis (CH), Akra Barut Otel'de düzenlenen tanıtım toplantısında Antalyalı velilerle buluştu. Okulun Türkiye Temsilcisi Gaye S. Emçioğlu ve Tasis İsviçre Direktörü William E. Eichner'in sunumuyla gerçekleşen toplantıya ilgi büyük oldu.
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Velilere okul tanıtımı
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