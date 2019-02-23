Zorlu viraj

Süper Lig'in 23. haftasında Antalyaspor bugün Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Kırmızı beyazlılar, ligde 31 puanla 7. sıradaki rakibinden puan alıp sıralamadaki yerini korumaya çalışacak. Kaleci Boffin cezası, Celustka ise sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayacak.

ALANYA BEKLEMEDE

Aytemiz Alanyaspor ise bugün saat 16.00'da son maçlarda düşüşe geçen ve ligin ilk yarısının flaş ekibi olan Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Geçen hafta Trabzonspor'u deplasmanda 2-0 mağlup ederek büyük bir sürprize imza atan turuncu- yeşilliler maça 3 puan için çıkacak. Alanyaspor, dün son antrenmanını yaparak kampa girdi ve maç saatini beklemeye başladı. Oldukça zorlu geçmesi beklenen Alanyaspor- Kasımpaşa maçına MHK tarafından sürpriz atama yapıldı. Mücadeleyi bu sezon Süper Lig'de hiç maç verilmeyen Kayseri Bölgesi hakemlerinden Abdulkadir Bitigen yönetecek.